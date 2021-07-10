Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео

В одесском Доме офицеров, на Пироговской состоялось торжественное закрытие ежегодных международных учений Sea Breeze-2021.

На церемонии выступил командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

9 июля в Черном море корабельные соединения выстраивались в строе и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений.

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После этого корабли НАТО вернулись в Одессу. Болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже пошел на родину.

Учения Sea Breeze 2021 проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля. Они состоялись при участии Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самые масштабные учения с 1997 года. Москва просила США отказаться от участия.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.