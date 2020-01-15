Кабмин установил численность населения в Украине без переписи

Погрешность при использованной методике ниже, чем при традиционной переписи. Фото: galinfo.com.ua

Правительство определило количество населения в Украине. Результатами обещают поделиться на следующей неделе.

Об этом сказал на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Также он заверил, что погрешность при использованной методике ниже, чем при традиционной переписи. И высказался против проведения переписи.

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"У нас еще идут дискуссии по этому вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают дверь. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда, потому что очень многие люди не открывают дверь", – сказал Дубилет.

Первая и единственная перепись населения в Украине была в 2001 году. В 2011-м ее не провели, потому что не хватало денег. Тогда перенесли на 2012 год, но выборы и Евро-2012 стали причиной не делать этого. Сказали, что это может плохо повлиять на качество переписи. Перенесли на 2013-й, а затем вновь заявили о нехватке средств. В связи с событиями на Майдане и Донбассе перенесли на 2020-й. Перепись запланировали на конец 2020 года. На это в бюджете предусмотрели 3,4 млрд грн.