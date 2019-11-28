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четверг, 28 ноября 2019 11:20

Перепись населения будет в этом году: в правительстве удешевили процедуру

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Перепись населения будет в этом году: в правительстве удешевили процедуру
Дмитрий Дубилет предлагает изменить алгоритм всеукраинской переписи населения. Фото: epravda.com.ua

О кардинальных изменениях в порядке проведения всеукраинской переписи населения рассказал министр Кабмина, руководитель Госкомстата Дмитрий Дубилет.

Объяснение руководитель Государственной службы статистики написал в своем Telegram-канале.

Перепись населения в Украине запланировали на конец 2020 года. На это в бюджете предусмотрели 3,4 млрд грн.

Предполагалось, что почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами обойдут дома украинцев для переписи. Однако теперь формат решили изменить.

По итогам общения Дубилета с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными пользователями переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно разделить на два типа.

Отдельно выделяют специализированную информацию о составе семьи, жилье, этническую и национальную принадлежность и тому подобное. А подавляющее большинство, почти 90%, запросов - информация о возрасте, поле и количество жителей населенных пунктов Украины.

По словам Дубилета, большинство таких запросов - срочные. Сейчас правительство создает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) и большинство министерств заявили, что не могут ждать конца следующего года.

Поэтому сейчас решили провести так называемый электронную перепись, к которой приобщат специалистов по математике и социологии. Новый алгоритм отличается от объявленного ранее.

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В частности, планируют собирать анонимную информацию о количестве и местоположении пользователей мобильных операторов. Данные о детях возьмут через отделы регистрации гражданского состояния (ЗАГСы). Информацию о пенсионерах - через Пенсионный фонд.

Проведут "калибровочные" социологические опросы для уточнения, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. Для обработки данных используют математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - считает Дубилет.

Он добавил, что для получения ответов на более специализированные вопросы можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Например, соцопрос, работу с электронными реестрами или найти другие пути.

По словам руководителя Держстата, это поможет сэкономить на переписи населения 2-3 млрд грн.

"Поэтому в бюджет 2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще до 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы ", - отметил министр.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет для нотариусов ввел дополнительную аутентификацию с помощью Google Authentificator. Это позволит уничтожить рейдерство в этой сфере.

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28
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