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четверг, 14 ноября 2019 12:42

Дубилет нашел способ, как побороть рейдерство для нотариусов

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Дубилет нашел способ, как побороть рейдерство для нотариусов
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет: "Для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона". Фото: epravda.com.ua

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет для нотариусов ввел дополнительную аутентификацию с помощью Google Authentificator. Это позволит уничтожить рейдерство в этой сфере.

"Одним из способов рейдерства недвижимости является слом компьютеров регистраторов. Например, нотариусов. Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы", - написал в Facebook Дубилет.

По его словам, ранее планировали купить не дешевый программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер. Но есть другой способ.

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"Мне эта ситуация напомнила Интернет-банки 10-летней давности. Тогда люди становились жертвами вирусов и теряли деньги, а банки постоянно просили их обновлять антивирусы. Но потом процент мошенничества резко упал. Почему? Правильно, благодаря второму фактору авторизации, или, проще, SMS-паролям. Примерно с такими аргументами мы убедили коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный", - объясняет министр.

Отмечает, что для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона.

Кабинет министров Украины сделал нововведения относительно зарплат работников. Согласно новому постановлению, все выплаты сотрудники органов власти будут получать по безналу. По его словам, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии, потому что платят зарплату наличными.

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Дата
14
ноября

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

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