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понедельник, 04 ноября 2019 10:14

Чиновники будут получать зарплату по безналу

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Чиновники будут получать зарплату по безналу
Около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет. Фото: seminars.dtkt.ua

Кабинет министров Украины сделал нововведения относительно зарплат работников.

Согласно новому постановлению, все выплаты сотрудники органов власти будут получать по безналу, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на странице в Facebook.

По его словам, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии, потому что платят зарплату наличными.

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Около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это - один из многих мероприятий, который мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук ", - написал Дубилет.

Новое руководство начало реформировать Кабмин, что должно сделать его более эффективным и сэкономить бюджетные деньги. В министерствах много функций, которые повторяются, - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и другие.

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04
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