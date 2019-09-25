"Первая ласточка уже ушла" - Дубилет рассказал, что будет делать с работниками министерств

Дубилет поделился планами реформ в Кабмине. Фото: ua.news

Новое руководство начало реформировать Кабмин, что должно сделать его более эффективным и сэкономить бюджетные деньги.

В министерствах много функций, которые повторяются, - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и другие, написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Чиновник говорит, что таких направлений 19.

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Каждый министр является руководителем крупной структуры, а чуть ли не большинство сотрудников занимается не формированием или реализацией политики, а поддерживающими функциями. Каждое министерство имеет много преимуществ по закону, так как является отдельным юридическим лицом.

"Первая ласточка уже ушла. На этой неделе мы договорились с новым Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы секретариата", - рассказал Дубилет.

У министра также есть планы на будущее.

"Я хочу до конца следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов".

Правительство Украины создаст государственное агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины. Таким образом деполитизируют вопрос госдолга Украины.