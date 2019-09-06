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пятница, 06 сентября 2019 21:45

Правительство создало новую государственную агенцию

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Правительство создало новую государственную агенцию
В Правительстве появится Долговое агентство. Фото: УНН

Правительство Украины создаст государственную агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины.

"Минфин создает новый центральный орган власти - отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это в принципе правильная европейская политика. Есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда реализацию политики выделяют в отдельный государственный орган", - сказал на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает корреспондент Укринформа.

Таким образом деполитизируют вопрос госдолга Украины.

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На сайте Правительственного портала заявили, что Долговое агентство позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом. Агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

В Верховную Раду за первую неделю работы внесли больше законопроектов, чем обычно за месяц. В частности зарегистрировано 387 инициатив.

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