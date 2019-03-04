Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине

Сейчас рассматривают возможность переписи населения через интернет, - социолог. Фото: thinglink.com

В Украине в 2020 году проведут всеукраинскую перепись населения, а в декабре этого года будет подготовительный этап в виде пробной переписи. Его проведут в Оболонском районе столицы и Бородянском районе Киевской области. Об этом говорится в отчете председателя Государственной статистики Украины Игоря Вернера

Подробнее на эту тему в интервью Gazeta.ua говорит заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований 62-летний Александр Гладун.

Почему в Украине так давно не делали перепись населения?

Организация объединенных наций рекомендует проводить перепись населения раз в 10 лет. Для синхронизации переписи населения во всех странах мира - это желательно делать в те годы, которые заканчиваются на "0" или "1". Первая и единственная перепись населения в Украине была в 2001 году. В 2011-м ее не провели, потому что не хватало денег. Тогда перенесли на 2012 год, но выборы и Евро-2012 стали причиной не делать этого. Сказали, что это может плохо повлиять на качество переписи. Перенесли на 2013-й, а затем вновь заявили о нехватке средств. В связи с событиями на Майдане и Донбассе перенесли на 2020-й. Пока финансирование идет нормально и все должно произойти в установленные сроки.

Что дает перепись?

Перепись дает фотографию состояния общества. Там есть вопросы об определенных характеристиках человека, которые получить из других источников практически невозможно. Речь идет о точной численности, национальности, языковых признаках, миграционной активности населения и источниках средств существования. Такое исследование служит базой для дальнейших ежегодных расчетов численности населения и прогнозов, ведь за межпереписной период накапливаются погрешности. Оно дает возможность наблюдать изменения в населении отдельных областей, что невозможно с точностью сделать с помощью выборочных исследований. Из переписи можно узнать поло-возрастную структуру населения. Это помогает точно определить необходимое в стране количество учебных заведений, рабочих мест и потребности в пенсионных и социальных фондах. Так, от этого можно планировать социально-экономическую политику. Вопрос о семье в переписи даст понять, какой площади должны быть дома и квартиры, сколько комнат необходимо и какие коммунальные услуги нужны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может остаться без питьевой воды

Как проводят такое исследование?

За это несет ответственность Государственная служба статистики. Они разрабатывают вопросы, которые будут в переписном листе. Для этого есть закон о Всеукраинской переписи населения. Перепись проводят путем опроса. Населенные пункты делятся на ячейки. На каждой работает один переписчик. Для этого набирают персонал и учат их, как правильно проводить опрос. После этого повторно проверяют работу переписчика и наличие всех жителей участка в списке опрошенных. Ранее ответы записывали на бумаге. Во время пробной переписи планируют сделать это на планшетах. Также рассматривают возможность переписи через интернет. После переписи ответы попадают к социологам. Они их рассмотрят и обнародуют результаты.

Каких изменений за последние 20 лет можно ожидать в результатах?

Во время переписи от людей не требуют никаких документов. Например, в Советском союзе в паспортах люди имели пятую графу - национальность. Сейчас такого нет, поэтому они имеют право назвать другую. Особенно это касается тех, у кого родители разных национальностей. Есть также процесс ассимиляции, когда долгое пребывание в определенной стране меняет восприятие человека. С теми, кто в 2001-м называли себя россиянами, могло случиться что-то из вышеперечисленного. Также многие из них уехали в Россию. Поэтому можно спрогнозировать, что количество украинцев и носителей украинского языка возросла. Мы знаем, что сильно упала численность населения. Перепись покажет, насколько. Мы ожидаем, что так же уточняться и другие данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве рассказали, сколько украинки должны рожать детей

А как насчет жителей оккупированных территорий? Как установить их количество?

Никак. В Крым никто не пустит представителей Украины, а ехать на Донбасс - это просто опасно. Результаты переписи на оккупированных территориях с привлечением их жителей не будут надежными. Перепись будет только на тех территориях, которые находятся под властью украинского правительства.

К 2050 году в Украине будет 35 миллионов человек. Такой прогноз дает Организация Объединенных Наций.