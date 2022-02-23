Кабмин упростил въезд украинцам, возвращающимся домой

Правительство упростило въезд для украинцев, которые возвращаются домой. Фото: pixabay.com

Гражданам Украины при возвращении домой больше не нужно будет предъявлять "ковидные" документы и идти на самоизоляцию.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 23 февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Правительство отменило требование обязательной самоизоляции и установки приложения "Вдома" или обсервации для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках, отрицательного Covid-теста или справки о выздоровлении.

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Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь: желтый или зеленый Covid-сертификат, документ о результатах тестирования на Covid-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Также решением отменили запрет на пересечение государственной границы для прибывших из стран Южной Африки иностранцев.

Изменения вступают в силу с момента опубликования постановления. В настоящее время сайт Правительственного портала недоступен из-за кибератаки.

Привитые вакциной CoronaVac украинцы смогут въезжать во все страны Евросоюза. Изменения вступят в силу 1 марта. Ранее не все страны ЕС принимали вакцинированных CoronaVac. Но для въезда в страны ЕС от вакцинированных CoronaVac могут дополнительно потребовать отрицательный ПЦР-тест или прохождение карантина.