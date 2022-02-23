Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19

Украина на 18-м месте в мире. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро среды в мире диагностировали более 428 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в Германии, России и Бразилии, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 18-м месте в мире между Австралией и Испанией. В Европе – на восьмом.

В Германии 21 февраля зафиксировали более 158 тыс. новых инфицированных за сутки, в РФ – более 135 тыс., а в Бразилии – 101 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Южная Корея с почти 100 тыс. случаями и Франция – 97,3 тыс.

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Более 8,6 тыс. человек в мире за сутки умерли от вируса. Наибольшее суточное количество летальных исходов зафиксировали в США, Индии и Бразилии. По этому показателю Украина на седьмом месте в мире и на пятом среди стран Европы.

За все время пандемии излечились от недуга более 356 млн человек. Подтвердили также более 5,9 млн смертей в мире.

В весенне-летний период в Украине могут отменить карантинные ограничения, в частности, масочный режим. Для отмены ограничений необходим показатель вакцинированных граждан двумя дозами в 70%.