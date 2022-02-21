В Минздраве назвали неврологические и психические Covid-осложнения

Коронавирус может иметь различные проявления и последствия для здоровья.
В частности неврологические и психические осложнения, сообщает Министерство здравоохранения.
"Психические и неврологические последствия после Covid-19 могут возникать даже во время бессимптомного течения коронавируса", - говорится в сообщении.
Согласно исследованиям, у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, могут наблюдать:
- усталость или боль в мышцах;
- головную боль и головокружение;
- проблемы со сном;
- тревогу или депрессию;
- трудности во время ходьбы;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
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Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами, а также те, кто употребляет психоактивные вещества, более уязвимы к Covid-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни или смерти в результате коронавируса.
"Защищает от тяжелого течения инфекции только вакцинация", - добавляют в Минздраве.
За сутки 20 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случаев Covid-19. Заболели 1254 детей и 151 медработник. Умерли 127 пациентов, выздоровели – 13 904. В больницы попали 1886.
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