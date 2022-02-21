В Минздраве назвали неврологические и психические Covid-осложнения

Стоит знать о возможных неврологических проявлениях коронавируса. Фото: pixabay.com

Коронавирус может иметь различные проявления и последствия для здоровья.

В частности неврологические и психические осложнения, сообщает Министерство здравоохранения.

"Психические и неврологические последствия после Covid-19 могут возникать даже во время бессимптомного течения коронавируса", - говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, могут наблюдать:

- усталость или боль в мышцах;

- головную боль и головокружение;

- проблемы со сном;

- тревогу или депрессию;

- трудности во время ходьбы;

- изменение обоняния или вкуса;

- спутанность сознания;

- нервное возбуждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о последствиях одновременного инфицирования Covid-19 и гриппом

Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами, а также те, кто употребляет психоактивные вещества, более уязвимы к Covid-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни или смерти в результате коронавируса.

"Защищает от тяжелого течения инфекции только вакцинация", - добавляют в Минздраве.

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случаев Covid-19. Заболели 1254 детей и 151 медработник. Умерли 127 пациентов, выздоровели – 13 904. В больницы попали 1886.