Весной собираются отменить карантин - Минздрав назвал условие

В весенне-летний период в Украине могут отменить карантинные ограничения, в частности, масочный режим.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 22 февраля.

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Для отмены ограничений необходим показатель вакцинированных граждан двумя дозами в 70%. Бустерной дозой - всем нуждающимся в ней, объяснил Ляшко.

"Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будут вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена без ограничений", - сказал он.

Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил Виктор Ляшко.

За 21 февраля в Украине выявили 24 440 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2455, медработников – 665. Умерло 287 больных. Выздоровели 33 238 человек.