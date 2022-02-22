Весной собираются отменить карантин - Минздрав назвал условие

 
Ексклюзивы
1/5
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 8983
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2224
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3528
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 783
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1575
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 477
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1278
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1341
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8451
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10279
Фото
Все фото
7
3
3
11
3
Создатели улыбок и спасатели от &quot;зубного червя&quot;: сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Видео
Все видео
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 603
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1917
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1062
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2367
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2421
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 504
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 11:30

Весной собираются отменить карантин - Минздрав назвал условие

  Комментировать
Весной собираются отменить карантин - Минздрав назвал условие
Карантин в Украине исчезнет весной-летом при условии вакцинации 70% населения в Украине двумя дозами препарата. Фото: pixabay.com

В весенне-летний период в Украине могут отменить карантинные ограничения, в частности, масочный режим.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 22 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве назвали неврологические и психические Covid-осложнения

Для отмены ограничений необходим показатель вакцинированных граждан двумя дозами в 70%. Бустерной дозой - всем нуждающимся в ней, объяснил Ляшко.

"Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будут вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена без ограничений", - сказал он.

Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил Виктор Ляшко.

За 21 февраля в Украине выявили 24 440 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2455, медработников – 665. Умерло 287 больных. Выздоровели 33 238 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Весной собираются отменить карантин - Минздрав назвал условие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 3 Просмотров: 38584
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 8 Просмотров: 21160
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 19548
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 16389
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 4 Просмотров: 12961
Здоровье
Коронавирус продолжает атаковать Украину: свежая статистика за сутки
Коронавирус продолжает атаковать Украину: свежая статистика за сутки Просмотров: 639
В Минздраве назвали неврологические и психические Covid-осложнения
В Минздраве назвали неврологические и психические Covid-осложнения Просмотров: 711
В Украине после выходных обновили карантинные зоны
В Украине после выходных обновили карантинные зоны Просмотров: 2466
Украина заняла второе место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла второе место в Европе по смертности от Covid-19 Просмотров: 306
Коронавирус в Украине: в каких регионах больше всего заболеваний
Коронавирус в Украине: в каких регионах больше всего заболеваний Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
8
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
4
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
4
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 223
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть