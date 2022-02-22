Коронавирус продолжает атаковать Украину: свежая статистика за сутки

В Украине за сутки – 24 440 случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине выявили 24 440 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2455, медработников – 665. .

Умерло 287 больных. Выздоровели 33 238 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 4 758 773 человека. От осложнений недуга умерли 104 932 пациента. Вылечились – 3 985 601 человек.

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За прошедшие сутки 56 726 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 15 443 человека, вторую дозу - 26 027. Дополнительную дозу укололи 350 гражданам, бустерную дозу - 14 906.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 695 806 человек. Бустерную дозу получили 683 414 человека. Всего провели 31 554 104 прививок", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровенская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.

Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.