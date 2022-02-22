Коронавирус продолжает атаковать Украину: свежая статистика за сутки

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине выявили 24 440 новых случаев коронавируса. Из них детей – 2455, медработников – 665. .
Умерло 287 больных. Выздоровели 33 238 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 4 758 773 человека. От осложнений недуга умерли 104 932 пациента. Вылечились – 3 985 601 человек.
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За прошедшие сутки 56 726 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 15 443 человека, вторую дозу - 26 027. Дополнительную дозу укололи 350 гражданам, бустерную дозу - 14 906.
"С начала вакцинальной кампании привили 15 695 806 человек. Бустерную дозу получили 683 414 человека. Всего провели 31 554 104 прививок", - говорится в сообщении.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 4193;
Винницкая область – 490;
Волынская область – 835;
Днепропетровская область – 2159;
Донецкая область – 1366;
Житомирская область – 540;
Закарпатская область – 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 1149;
Кировоградская область – 488;
Луганская область – 518;
Львовская область – 821;
Николаевская область – 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область – 1490;
Ровенская область – 659;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 438;
Харьковская область – 588;
Херсонская область – 765;
Хмельницкая область – 533;
Черкасская область – 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область – 574.
Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений. Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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