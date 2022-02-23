Привитые CoronaVac смогут въезжать во все страны ЕС

Изменения вступят в силу 1 марта. Фото: Pexels

Привитые вакциной CoronaVac украинцы смогут въезжать во все страны Евросоюза.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Европейский Союз рекомендовал странам-членам отменить ограничения для людей, привитых любым признанным ВОЗ препаратом. Все такие вакцины доступны в Украине.

Новые рекомендации вступят в силу 1 марта.

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Ранее не все страны ЕС принимали вакцинированных CoronaVac. Но для въезда в страны ЕС от вакцинированных CoronaVac могут дополнительно потребовать отрицательный ПЦР-тест или прохождение карантина.

23 февраля в Украине сократилась желтая зона карантина. Covid-ситуация ухудшилась в Полтавской области. Область перешла на оранжевый уровень карантинных ограничений. В желтой зоне теперь всего три области.