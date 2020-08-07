"К обучению относятся как к походу в магазин" - философ о проблемах украинского образования

Тарас Лютый: Университет - коллективное дело многих людей. Кто учится, и кто преподает. Фото: Тарас Подолян

Реформа высшего образования, которую предлагают сейчас, выглядит странно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Мол, чем больше усложним процесс обучения, тем качественнее он будет. Это не так. Университет - коллективное дело многих людей. Кто учится, и кто преподает.

Удивляет, когда к образованию относятся потребительски. Как будто приходишь в супермаркет и покупаешь продукты. Отношения между студентом и университетом должны строиться на партнерских началах, на интересе обеих сторон", - объясняет эксперт.

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По его словам, в Киево-Могилянской академии есть практика выборочных курсов.

"Например, мне как преподавателю что-то интересно и я предлагаю эти темы для изучения студентам. Если наберется нужное количество желающих, курс состоится.

Важно, чтобы глобальные изменения в системе образования или нововведения в жизни отдельного университета происходили с согласия всех заинтересованных", - добавляет Тарас Лютый.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

Кабинет Министров должен разработать и до 1 ноября утвердить стратегию развития высшего образования на 2021 - 2031 годы.