Известно, сколько украинцев благосклонно относятся к Путину

Негативно к Путину относятся 77,4% украинцев. Фото: Reuters

Среди лидеров иностранных государств украинцы лучше всего относятся к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Хуже всего - к лидерам Российской Федерации и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SOCIS 11-16 февраля.

"Отрицательно к Путину относятся 77,4% украинцев, положительно - 10,7%. Не знают такого политика или не слышали о нем - 1% опрошенных. Не определились - 11%", - говорится в сообщении.

К самопровозглашенному президенту Беларуси диктатору Лукашенко отрицательно относятся 64,7% украинцев, положительно - 21,8%. Не слышали о нем - 1,3%. Отказались отвечать - 12,3%.

В то же время к Байдену положительно относятся 56,7% респондентов, отрицательно - 21,9%. Не знают президента США - 2,1%. Не захотели отвечать - 19,5% опрошенных.

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Всего опросили 2 тыс. украинцев путем телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,4%.

Среди украинцев возросла готовность оказывать сопротивление в случае нового вторжения российской армии на территорию Украины. Бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан.