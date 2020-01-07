Итальянский лоукостер отменил 4 рейса

Авиаперевозчик планирует сделать все, абивидкликаты решение о приостановлении лицензии. Фото: Avianews

Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за 2 дня отменил несколько рейсов из украинских аэропортов в Киеве, Львове и Одессе в Италию.

5 января лоукостер не выполнил выполнил рейс EG 544 из Одессы в Рим, а 6-го вообще отменил рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь, пишет avianews.com.

flightradar24.com сообщает, что впоследствии 2 самолета входящих в флота Ernest Airlines, отправились в аэропорты, которые не являются их маршрутной сети.

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"29 декабря 2019 Авиационные власти Италии ENAC объявила о прекращении действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретил продажу билетов. Авиаперевозчика запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты. в ENAC обратили внимание, что санкции в отношении Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой ", - говорится в сообщении.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим, Харьков - Милан на зимний сезон. Причиной назвали - снижение пассажиропотока в этот период. Последний в этом году рейс Киев - Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года, передает avianews.