Интернет стоит $55 в месяц - украинка рассказала о стоимости жизни в Канаде

Автор: instagram.com/st.valentines.day Валентина Мизюк учится в университете Concordia в Монреале на журналиста.

В Канаде есть колледжи и университеты, которые принимают на обучение иностранных выпускников школ и вузов в рамках международных программ. Там учится немало украинцев. Получают стипендии в качестве компенсации затрат на обучение и базовые потребности.

Канадская студентка из Украины Валентина Мизюк рассказала Gazeta.ua о стоимости жизни в Торонто.

"У меня 4 стипендии. Одна большая единовременная выплата за 2 года магистратуры - 15 тысяч. Канадских долларов (по актуальному курсу валют, 1 канадский доллар, который называют кад, стоит 22,17 грн - Gazeta.ua), остальные - 3 стипендии, в сумме получается 18 тысяч кад, дают за успешность и за то, что я вернулась как выпускник программы Mitacs именно в этот университет. С этих денег мне надо платить частями 30 тысяч кад за магистратуру. То есть на расходы остается 3 тыс. кад . Все траты стипендии не покрывают, но мне помогает парень. Он учится в более престижном вузе - будет ученым - и, соответственно, получает большую стипендию", - рассказала Валя.

Больше всего пара тратит на оплату жилья и продукты питания.

"Проживание в Торонто достаточно дорогое. Мы платим за одну маленькую комнату в старом доме 1200 кад на месяц. Планируем переезжать в пригород, где за 700-800 кад можно снимать даже квартиру.

На покупку продуктов питания в среднем за месяц трачу 600 кад - и это без роскоши. Покупаю базовые продукты - гарниры, мясо, молочные изделия, овощи и фрукты. Кофе можно найти за 2 кад, а в Starbucks заплатите 4 кад. Одежду и обувь я покупала 2-3 раза пока, и то за мои сбережения из предыдущих работ, так как стипендию стараюсь экономить, чтобы осталась на следующий год. Удается пока хорошо экономить на развлечениях. Поскольку в провинции Онтарио действует карантин, все заведения, рестораны, музеи, кинотеатры закрыты. На мой день рождения съездили на Ниагарские водопады. Это около полутора часов езды от Торонто. На них посмотреть можно бесплатно", - добавила студентка.

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Кроме этого, в Канаде действует налог на товары - 13% стоимости. Он не накладывается только на вещи первой необходимости - мясо, молочка, яйца, хлеб, крупы, кофе, чай и тому подобное. А вот за алкоголь, сладости, закуски, газированные напитки и многие другие товары придется доплатить на кассе.

Дорого в Канаде стоят мобильные средства связи и интернет. Система оплаты транспорта лояльна.

"Дорогая даже не сама связь, а мобильный интернет. Например, тариф с безлимитными звонками внутри страны и 10 Гб интернета стоит 55 кад на месяц. Относительно дешево там платят за транспорт - 3,5 кад за поездку. Но эта оплата действует 2 часа, за которые человек может воспользоваться любым видом общественного транспорта столько раз, сколько успеет. Садишься сначала в метро, ​​потом - трамвай, дальше еще едешь на автобусе. Если все это происходит в пределах 2 часов - то платишь только первый раз, в метро", - объясняет студентка.

Поскольку стипендии не хватает, Валя планирует искать работу. Однако в Канаде студентам это не так просто сделать.

"Студенты здесь могут работать до 20 ч/неделю, и чаще всего - это работа teacher assistant - помощник профессора в университете за 1500 тысяч кад в месяц. Поэтому придется искать онлайн-заработок", - объясняет девушка.

Украинка Юлия Передерий открыла в Польше онлайн-школу PolskiТu. Девушка учит польском языку. Также Юлия ведет блог, где бесплатно раздает тесты.