Интерес к Украине ослабнет, это развяжет руки Кремлю - Бессмертный

Роман Бессмертный: "Пока мир не поймет, что ни единому слову Москвы верить нельзя, – ничего не изменится". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Россия создает локальные вооруженные конфликты для того, чтобы через них диктовать миру свою волю. Никакие долгосрочные договоренности с ней невозможны – только контроль и санкции.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье – это не просто локальные конфликты России с целью восстановления постсоветского пространства, – утверждает он. – А попытка создать площадки для диктовки всему миру повестки дня. Вспомните, как международное сообщество отнеслось к агрессии против Грузии. Показали Саакашвили, жующего галстук. На него сместился весь акцент. Европейцы выражали обеспокоенность, осуждали. Но при этом говорили, что президент Грузии тоже ненормальный. То же самое с Украиной. России семь лет удавалось навязывать мира повестку дня.

Сейчас инициативу перехватила очередная арабо-израильская война. Меня удивляет, что в мировых и украинских СМИ эти события представляют как выходки ХАМАСа (палестинское исламское движение и политическая партия. – Gazeta.ua). Хотя все это спущено с Кремля, чтобы в очередной раз диктовать миру свои условия. 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю – российского производства. Семь лет Путин говорит, что борется против террористов. А ХАМАС имеет статус именно такой организации. Россия ведет окопную войну против Украины, но ракеты продает арабам. А два года назад премьер Израиля Нетаньяху стоял на трибуне мавзолея в Москве в День Победы. Такую лицемерную политику ведет Кремль. Пока мир не поймет, что ни единому слову Москвы верить нельзя, – ничего не изменится. Никаких долгосрочных договоренностей. Должны быть краткосрочные контролируемые шаги с санкциями за невыполнение. Сегодня внимание приковано к военным действиям в Израиле. Интерес к Украине ослабнет, а это развяжет руки Кремлю. Поэтому опасность сейчас возросла в несколько раз", – заключает дипломат.

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Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений. В то же время Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент России ехать в третью страну для переговоров.