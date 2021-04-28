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среда, 28 апреля 2021 14:44

Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане

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Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Путин готов говорить с Зеленским. Фото: reuters.com

Президент России Владимир Путин пока не получал официальной информации относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане.

В Кремле убеждены, что Зеленский хочет обсуждать двусторонние отношения государств, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - отметил он.

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Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент России ехать в третью страну для переговоров.

"Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по поводу двусторонних отношений он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Других конкретных формулировок мы пока не видели", - добавил Песков.

Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны в Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.

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