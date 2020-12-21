Харьковские курсантки опозорились танцами под "Вороваек"

Курсантки танцевали на видео во русский шансон. Фото: bigmir.net

В сети ТикТок появилось видео на котором 5 курсанток танцуют под песню российской группы "Воровайки" - "Наколочки".

За этого случая МВД назначили служебное расследование, сообщает Харьковский национальный университет внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Костюм с запрещенной символикой: в Беларуси задержали Деда Мороза

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" собрались на посиделки. Фото в воскресенье опубликовала Ирина Геращенко. "Вечорници без политики. Пригласили девушек-депутатов из разных фракций в Национальный музей этнографии и быта в Пирогово, чтобы поговорить о том, что объединяет - традиции, культуре, истории.