ГПУ возьмется за скандальную экс-руководительницу НАЗК

К генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке отправили проект подозрения бывшей руководительницы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Подозрение направили САП совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины 3 сентября.

Дело касается недостоверного декларирования Корчак.

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Наталья Корчак возглавила Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 марта 2016 и была первым его председателем. НАЗК широко критиковали за постоянные сбои в системе реестра деклараций. В частности, в конце срока подачи отчетности она несколько дней не функционировала.

Корчак отказывалась уходить с поста добровольно.