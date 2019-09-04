ГПУ возьмется за скандальную экс-руководительницу НАЗК

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1089
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1638
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5958
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5778
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28458
Фото
Все фото
30
16
6
8
4
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
&quot;Мистер Вселенная&quot; рассказал о секретах бодибилдинга
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Видео
Все видео
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28458
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6606
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 792
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 03:36

ГПУ возьмется за скандальную экс-руководительницу НАЗК

  Комментировать
ГПУ возьмется за скандальную экс-руководительницу НАЗК
Наталья Корчак отметилась скандалами на должности руководителя НАЗК. Фото: УНИАН

К генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке отправили проект подозрения бывшей руководительницы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Подозрение направили САП совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины 3 сентября.

Дело касается недостоверного декларирования Корчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незадекларированные машины и многотысячные премии - чем запомнилась Корчак во главе НАЗК

Наталья Корчак возглавила Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 марта 2016 и была первым его председателем. НАЗК широко критиковали за постоянные сбои в системе реестра деклараций. В частности, в конце срока подачи отчетности она несколько дней не функционировала.

Корчак отказывалась уходить с поста добровольно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ГПУ возьмется за скандальную экс-руководительницу НАЗК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 186996
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 62221
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 37676
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 22212
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 18648
Общество
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке 1 Просмотров: 720
Осень берет свое. Украину ожидает прохлада и дожди
Осень берет свое. Украину ожидает прохлада и дожди Просмотров: 783
Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ разделят
Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ разделят Просмотров: 63
СБУшники снова пришли на "АрселорМиттал Кривой Рог"
СБУшники снова пришли на "АрселорМиттал Кривой Рог" Просмотров: 81
Украинские и румынские военные начали совместные учения на Дунае
Украинские и румынские военные начали совместные учения на Дунае Просмотров: 243
Больше всего комментируют
13
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 44327
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua