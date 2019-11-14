Гороскоп на 15 ноября: чего категорически нельзя делать в эту пятницу

Перед выходом из дома проверяйте, выключена ли бытовая техника. Избегайте появления пожаров. Фото: astrozodiac.net

15 ноября начинайте рабочий день как можно раньше. Эффективными будут первые рабочие часы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Главные события дня будут сосредоточены вокруг транспортных происшествий и сбоев в системах коммуникаций, - говорит астролог. - Не следует устанавливать новые программы на компьютеры, покупать смартфоны. Перед выходом из дома проверяйте, выключена ли бытовая техника. Избегайте появления пожаров. Остается высокой опасность пищевых отравлений. Категорически нельзя есть на улице, покупать продукты, у которых заканчивается срок годности. Вреда нанесет новая диета".

Овен

Близкие люди могут игнорировать ваши потребности. Но и вы не очень интересуетесь их делами. Сделайте шаг навстречу. Предложите свою помощь.

Телец

Одна финансовая неудача будет следовать за другой. День принесет много разочарований. Поэтому лучше свести расходы к минимуму. Не позволяйте себе впадать в отчаяние. Предложите милым вечернюю прогулку перед сном. Этим вы приятно их удивите.

Близнецы

Будет шанс улучшить материальное обеспечение. Активизируйте деловые контакты. Принимайте приглашения на новую должность. Но не забудьте тщательно обсудить условия оплаты труда.

Рак

Материальные проблемы станут причиной напряжения в доме. Не срывайтесь на претензии к близким. Обдумайте варианты выхода из положения.

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Лев

Изменений к лучшему не предвидится. В течение дня ситуация становится более сложной. Обстоятельства не будут способствовать вашему обогащению. Разумно распоряжайтесь наличными.

Дева

Любимые будут страдать от дефицита вашего внимания. Деловой успех не должен обернуться крахом отношений. Помните о милых.

Весы

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

Скорпион

Хорошее время для проведения переговоров по финансовым вопросам. Стоит воздержаться от резких высказываний утром. Тогда согласие не покинет вашу семью.

Стрелец

Идти на свидание без соответствующего настроения не следует. Удовольствие такая встреча не принесет. Лучше отменить ее.

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Козерог

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей. Не будьте многословными. Не проявляйте чрезмерной заботы о милых. Им это быстро надоест.

Водолей

Реализуйте свои смелые проекты вместе с любимыми. Они с радостью помогут вам. Так вы лучше узнаете друг друга.

Рыбы

Вкладывайте деньги в создание своего имиджа. Впоследствии это обернется дополнительными доходами. Требовательность партнеров к вам безосновательно расти. Воздержитесь от радикальных решений. Попробуйте поговорить спокойно.

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