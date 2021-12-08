"Голодная туса" во Львове: Зеленскому написали петицию

В День памяти жертв Голодомора в Украине предлагают ввести День тишины.
Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента 3 декабря. Ее автор – Владимир Беньо.
"Ввести День тишины в память жертв голодоморов и политических репрессий и установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора и надругательство над памятью жертв геноцида украинского народа", - написал Беньо.
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Инициативу введения Дня тишины автор петиции объяснил отсутствием в соответствующих указах и законах Украины четких норм ответственности за нарушение морально-нравственного поведения, ограничений и запретов по организации и участию в мероприятиях развлекательного характера. Речь идет также о демонстрации их в СМИ и любых других средствах публичного транслирования информации, в частности соцсетях.
"Это приводит к неоднозначным ситуациям. В качестве примера - общественный резонанс из-за проведения 29 ноября в Доме ученых во Львове так называемой блогерской "голодной тусы" и десятков других развлекательных мероприятий на территории всей Украины, спровоцировавших шквал критики и невосприятия от украинского общества", - объяснил Беньо.
Чтобы петиция попала на стол президента Владимира Зеленского, она должна собрать 25 тыс. подписей. По состоянию на данный момент 8 декабря петицию подписали более 1700 человек.
Организатор "голодной тусы", блогер Александр Залиско перешел на крик и слезы, обращаясь к хейтерам из-за его травли в сети по поводу смерти директора Дома ученых во Львове Романа Славитича. Он внезапно умер утром 3 декабря во время встречи с заместителем мэра города Андреем Москаленко. Вскоре Залиско попал в больницу.
29 ноября во львовском Доме ученых блогеры устроили громкую вечеринку в годовщину Голодомора.
Поэтому его работу приостановили. Полицейские составили протокол о несоблюдении карантинных ограничений на организатора громкой вечеринки.
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