"Голодная туса" во Львове: Зеленскому написали петицию

На фото организатор "голодной тусы" во Львове Александр Залиско. Фото: facebook.com/Роман Синицын

В День памяти жертв Голодомора в Украине предлагают ввести День тишины.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента 3 декабря. Ее автор – Владимир Беньо.

"Ввести День тишины в память жертв голодоморов и политических репрессий и установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора и надругательство над памятью жертв геноцида украинского народа", - написал Беньо.

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Инициативу введения Дня тишины автор петиции объяснил отсутствием в соответствующих указах и законах Украины четких норм ответственности за нарушение морально-нравственного поведения, ограничений и запретов по организации и участию в мероприятиях развлекательного характера. Речь идет также о демонстрации их в СМИ и любых других средствах публичного транслирования информации, в частности соцсетях.

"Это приводит к неоднозначным ситуациям. В качестве примера - общественный резонанс из-за проведения 29 ноября в Доме ученых во Львове так называемой блогерской "голодной тусы" и десятков других развлекательных мероприятий на территории всей Украины, спровоцировавших шквал критики и невосприятия от украинского общества", - объяснил Беньо.

Чтобы петиция попала на стол президента Владимира Зеленского, она должна собрать 25 тыс. подписей. По состоянию на данный момент 8 декабря петицию подписали более 1700 человек.