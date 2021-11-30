Остапчук принес извинения за "голодную тусу"

Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ведущий Владимир Остапчук, развлекавший гостей на дне рождения блогера в День памяти жертв Голодомора, принес извинения за публикации в Instagram.

Заявление обнародовал в этой же соцсети.

"Друзья, хочу попросить прощения за те неуместные сторис 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию", - написал Остапчук.

Он утверждает, что его истории не имеют никакого отношения ко Дню памяти.

"Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит... Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу попросить прощения за него", - добавил шоу-мэн.

Он отметил, что уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его деда умерли от голода.

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Прокомментировать скандал вокруг Остапчука попросили его жену Кристину.

"Вова перед тем, как берет заказ на работу, не открывает календарь, чтобы посмотреть какой праздник или траур в этот день. Давайте будем честными: вы открываете календарь, чтобы посмотреть, праздновать вам ваш ДР или нет, в связи с траурами или церковными праздниками?", - написала она в Instagram.

Мнения пользователей сети по поводу раскаяния Остапчука разделились. Одни назвали его извинения запоздалыми и только для того, чтобы отмыть репутацию. Другие вообще не видят в публикациях ведущего чего-нибудь постыдного. Мол, это работа, а соцсеть - не телевизор, так что можно публиковать, не оглядываясь на даты.

27 ноября блогеры из Украины в День памяти жертв Голодомора устроили вечеринку по случаю дня рождения шоумена Александра Залиско. Праздновали в Доме ученых Львова. Даже после критики и негативных комментариев блогеры продолжают публиковать кадры с вечеринки, радостно демонстрируя празднование и его масштаб. Среди гостей были и блогеры-"миллионники". Снимал истории и Владимир Остапчук. Одну из фотографий он подписал "блогерская голодная туса". 29 ноября стало известно, что Дом учёных по решению ТЭС ЧП прикрыли.