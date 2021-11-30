"Потомки палачей" - Забужко остро прокомментировала "голодную тусу"

Вечеринку организовал блогер Александр Залиско.

Инцидент с блоггерской вечеринкой в День памяти жертв Голодомора не лежит в контексте "молодежь не понимает".

Об этом сказала писательница Оксана Забужко в эфире программы "Обратный отсчет" на UA:Перший.

"Мы как-то этот инцидент с этой "галодной тусай" в музее в скорбную субботу возвели якобы в генерационную плоскость – что вот молодежь не понимает.

Как по мне – нет. Она не лежит в генерационной плоскости.

Еще при Ющенко вся страна запомнила ту луганскую коммунистку, которая написала в этот день в своем ЖЖ, что "а мы собираемся с ребятами, мальчики колдуют над шашлычком, а девочки всякие вкусности тоже будут готовить". Это реально выхлоп не непонимания того, что есть Голодомор, это говорят потомки палачей", - сказала Забужко.

По словам писательницы, в обществе есть те, "для кого правда является освободительной" и те, "кто этой правды боится, как черт ладана".

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27 ноября блоггеры устроили громкую вечеринку по случаю дня рождения шоумена Александра Залиска. Она проходила в Доме ученых во Львове. Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук, назвавший действо "голодной тусой". После общественной огласки Дом учёных приостановил хозяйственную деятельность. А Национальная полиция составила протокол на Залиска за нарушение карантинных требований. Ряд брендов заявили, что не будут сотрудничать с участвовавшими в вечеринке блоггерами. Среди них - Rozetka, Pepsi Ukraine, Нова пошта, Lovare, Metro.