Геращенко предложил вынести вопрос о легализации проституции на референдум

Общество пока не готово к легализации проституции. Фото: mvs.gov.ua

Украинское общество не готово к легализации проституции, но можно использовать механизм референдума для решения таких вопросов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"О проституции. Общество пока к этому не готово. Потому что наше общество хочет, чтобы было как в Германии, но в Германии, например, или в Голландии - там есть легализация проституции. В Германии профсоюз около 50 тыс. Проституток и мужчин, и женщин, и так далее, и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем. Сейчас пока общество не готово. Вот кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов ", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В частной гостинице обустроили бордель

По словам министра, "учиться референдумам лучше на простых вопросах", а не на сложных.

В Киеве правоохранители разоблачили подпольный бордель. Организаторами "бизнеса" оказались жители Киевской области: 29-летняя женщина и ее 19-летний сожитель.