В частной гостинице обустроили бордель

В Бахмуте разоблачили бордель. Фото: Нацполиция

В городе Бахмут владельцы частного отеля вместе с таксисткой организовали бизнес по предоставлению интимных услуг.

"Мужчины – гости отеля и пассажиры такси, согласившись получить указанные "особые" услуги, снимали номер в гостинице и заказывали в приемной девушек, которых в номера привозила та же самая таксистка", - рассказали в прокуратуре.

Один час удовольствия стоил мужчинам 600-700 грн. Всего в борделе работало 7 женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Кроме этого, клиент платил деньги за номер и услуги такси

Во время обысков в самом отеле и по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили 51,7 тысяч гривен, 3,4 тысячи долларов США и записи, свидетельствующие о существовании притона.

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Правоохранители уже квалифицировали действия подозреваемых лиц по статье о сутенерстве.

Ранее в Киеве разоблачили сеть борделей, ежедневный денежный оборот средств в которой составлял до 100 тысяч гривен. В девяти салонах, расположенных в центре столицы, правоохранители обнаружили 50 проституток и 8 администраторов.