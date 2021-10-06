Forbes назвал самые комфортные для бизнеса города Украины

Киев назвали лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes.
Forbes решил обновить рейтинг, добавив показатель готовности городов к пандемии. Ивано-Франковск, который в прошлом году стал лидером, опустился на четвертую строчку.
"Целью исследования является помощь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития проектов. Оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на подконтрольной части Украины", - говорится в сообщении.
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В столице в этом году самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения, а ее пригороды интенсивно застраиваются. Следом идет Винница. Львов занял третье место. Развитием города там удовлетворены 56% населения. Положительную динамику показал город Ирпень, который поднялся с 13-й на седьмую строчку в списке. Худшая динамика у Каменца-Подольского, который с 2020 года опустился на восемь позиций.
Рейтинг городов составили на основе 10 критериев:
- Прозрачность городской власти;
- Деловая активность;
- Региональный Doing Business;
- Покупательная способность;
- Транспортное сообщение;
- Безопасность;
- Образование;
- Готовность к пандемии;
- Миграционная привлекательность;
- Экологическая ситуация.
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В начале сентября обнародовали рейтинг 45 крупнейших городов Украины по качеству деловой среды. Городами с самым благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в этом году стали: Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Бахмут, Тернополь, Винница, Мариуполь, Александрия, Мелитополь и Чернигов.
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