Forbes назвал самые комфортные для бизнеса города Украины

Киев назвали лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes.

Forbes решил обновить рейтинг, добавив показатель готовности городов к пандемии. Ивано-Франковск, который в прошлом году стал лидером, опустился на четвертую строчку.

"Целью исследования является помощь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития проектов. Оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на подконтрольной части Украины", - говорится в сообщении.

Автор: Forbes Рейтинг лучших городов для ведения бизнеса

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В столице в этом году самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения, а ее пригороды интенсивно застраиваются. Следом идет Винница. Львов занял третье место. Развитием города там удовлетворены 56% населения. Положительную динамику показал город Ирпень, который поднялся с 13-й на седьмую строчку в списке. Худшая динамика у Каменца-Подольского, который с 2020 года опустился на восемь позиций.

Рейтинг городов составили на основе 10 критериев:

- Прозрачность городской власти;

- Деловая активность;

- Региональный Doing Business;

- Покупательная способность;

- Транспортное сообщение;

- Безопасность;

- Образование;

- Готовность к пандемии;

- Миграционная привлекательность;

- Экологическая ситуация.

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В начале сентября обнародовали рейтинг 45 крупнейших городов Украины по качеству деловой среды. Городами с самым благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в этом году стали: Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Бахмут, Тернополь, Винница, Мариуполь, Александрия, Мелитополь и Чернигов.