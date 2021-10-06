Украина возглавила рейтинг стран мира по владению криптовалютой

Украина занимает первое место в рейтинге стран мира по владению криптовалютой. По итогам прошлого года государство обошло США, РФ и Индию.

Сейчас криптовалютой в стране владеют более 5,5 млн человек, свидетельствуют данные Triple A. Это 12,7% всего населения Украины.

"С июля 2019-го по июнь 2020 года Украина отправила криптовалют на сумму 8,2 миллиарда долларов, а получила 8 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

Полный рейтинг выглядит так:

Автор: triple-a.io Рейтинг стран мира по владению криптовалютой

Украину называют "глобальным криптохабом". В то же время виртуальные активы в государстве все еще не легализовали.

Криптовалютой в мире владеют 79% мужчин и 21% женщин. Из них 58% - моложе 34 лет, 82% людей имеют степень бакалавра и выше, а 36% имеют годовой доход более чем $100 тыс.

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5 октября президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон "О виртуальных активах", который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой. При этом Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Страна получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить криптокомпании. Компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций, поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой. Увеличение количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, приведет к увеличению объема операций, что будет снижать стоимость транзакций.