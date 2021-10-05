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вторник, 05 октября 2021 23:58

Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах

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Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах
Зеленский наложил вето на закон о криптовалютах. Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский вернул в парламент закон "О виртуальных активах", который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой.

Создание отдельного органа по регулированию рынка виртуальных активов "потребует значительных расходов из государственного бюджета". Поэтому Зеленский предлагает передать эти полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Предлагалось разрешить регулирование виртуальных активов также Национальному банку (когда речь идет об активах, обеспеченых валютными ценностями).

Подчеркивается, что положения закона не соответствуют "конституционным требованиям правовой определенности" и не обеспечивают прозрачные условия для участников рынка виртуальных активов.

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но рынок находится в тени, поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, из-за этого по операциям с виртуальными активами не платят налоги.

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Законопроект о криптовалютах Верховная Рада полностью приняла 8 сентября. Он предусматривает, что виртуальным активом является нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав, имеет стоимость и выраженное совокупностью данных в электронной форме. Но рассчитываться или торговать такими активами в Украине не разрешалось.

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