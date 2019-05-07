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вторник, 07 мая 2019 07:36

Facebook борется с пропагандой РФ

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Автор: TechCrunch
  Администрация компании Facebook удалила 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов, которые были направлены на Украину
Администрация компании Facebook удалила 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов, которые были направлены на Украину

Администрация компании Facebook удалила 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов, которые были направлены на Украину. Об этом сообщает УНН.

"Люди, которые стоят за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышение вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с разнообразным контентом", - говорится в сообщении.

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Всего удалили 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. На некоторых аккаунтах было 34 тысячи подписчиков, а в одной из из пропагандистских групп было 86 тысяч читателей.

На этих страницах публиковались новости социального характера, касающиеся местных и политических событий. Среди основных тем можно было выделить военный конфликт на Донбассе, российскую политику, политические новости из ЕС и Украины, а также гражданскую войну в Сирии.

Федеральная торговая комиссия США может наложить штраф в размере $ 5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечек личных данных пользователей.

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Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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