Facebook борется с пропагандой РФ

Автор: TechCrunch Администрация компании Facebook удалила 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов, которые были направлены на Украину

Администрация компании Facebook удалила 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов, которые были направлены на Украину. Об этом сообщает УНН.

"Люди, которые стоят за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышение вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с разнообразным контентом", - говорится в сообщении.

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Всего удалили 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. На некоторых аккаунтах было 34 тысячи подписчиков, а в одной из из пропагандистских групп было 86 тысяч читателей.

На этих страницах публиковались новости социального характера, касающиеся местных и политических событий. Среди основных тем можно было выделить военный конфликт на Донбассе, российскую политику, политические новости из ЕС и Украины, а также гражданскую войну в Сирии.

Федеральная торговая комиссия США может наложить штраф в размере $ 5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечек личных данных пользователей.