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Эвакуацию из Украины дипломатов объявили четыре из 129 посольств

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Эвакуацию из Украины дипломатов объявили четыре из 129 посольств
Лишь четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины – США, Великобритания, Австралия и Германия. Фото: mfa.gov.ua

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины.

"Эвакуацию" готовят США, Великобритания, Австралия и Германия, сообщили в украинском МИДе.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов эвакуировать или сократить персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага. Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

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В общей сложности на территории Украины действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Министерство иностранных дел поблагодарило иностранных партнеров, решивших не "эвакуировать" свои дипломатические ведомства. Потому что сейчас очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства.

23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал членам их семьям выехать из-за угрозы российских военных действий.

В Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

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