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понедельник, 24 января 2022 14:11

Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева

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Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
Австралийцам рекомендовали воздержаться от поездок в Украину. Фото: AliExpress

Австралия объявила об эвакуации семей работников своих дипломатических ведомств из Украины.

Соответствующее распоряжение объявило австралийское правительство 24 января, сообщает The Sydney Morning Herald.

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Также власти страны рекомендовали своим гражданам, находящимся в Украине, покинуть ее территорию. Остальным – воздержаться от поездок в Украину.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств", – заявили в правительстве.

Вместе с тем, Австралия ведет с украинским правительством переговоры о помощи для защиты от кибератак.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает.

В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение.

Вслед за США Великобритания объявила об эвакуации части своих дипломатов из Киева.

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