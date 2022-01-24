Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева

Австралия объявила об эвакуации семей работников своих дипломатических ведомств из Украины.

Соответствующее распоряжение объявило австралийское правительство 24 января, сообщает The Sydney Morning Herald.

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Также власти страны рекомендовали своим гражданам, находящимся в Украине, покинуть ее территорию. Остальным – воздержаться от поездок в Украину.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств", – заявили в правительстве.

Вместе с тем, Австралия ведет с украинским правительством переговоры о помощи для защиты от кибератак.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает.

В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение.

Вслед за США Великобритания объявила об эвакуации части своих дипломатов из Киева.