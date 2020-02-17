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Эвакуация из Уханя: украинцев с симптомами ОРВИ не пустят в самолет

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Эвакуация из Уханя: украинцев с симптомами ОРВИ не пустят в самолет
Из Китая эвакуируют только людей, не имеющих симптомов ОРВИ. Фото: Reuters

При эвакуации украинцев из китайского города Уханя людей с симптомами ОРВИ на борт самолета допускать не будут.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина готовится к эвакуации украинцев, а их прибытие ожидается в четверг.

"Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф", - заявил он.

По словам Ляшко, медики будут все время проводить наблюдение за всеми, кто будет в обсерваторе.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут", - подчеркнул чиновник.

Украинцы, которые сейчас находятся в Ухане, подписали согласие на карантин и получили от государства деньги на товары первой необходимости. За ними должен был прилететь самолет 11 февраля, однако этого не произошло. Теперь правительство объявило новую дату эвакуации украинцев из Китая: 18 февраля.

Ранее сообщалось, что из китайского города Ухань украинцев эвакуирует авиаперевозчик SkyUp - команде рейса выдадут костюмы биологической защиты. Самолеты постоянно готовы, и вылетят, как только авиаперевозчик получит команду от Минздрава.

Кабмин выделил 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Китая, где распространяется коронавирус Covid-2019.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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