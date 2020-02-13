"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя

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Украинцы, которые сейчас находятся в Ухане, подписали согласие на карантин и получили от государства деньги на товары первой необходимости.

За ними должен был прилететь самолет 11 февраля, однако этого не произошло, сообщила в Facebook студентка из Украины Ирина Чуйко, которая учится в Китае.

"Эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля. Потом в понедельник, 10 февраля. Затем в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (около 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Получили все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих", - добавила студентка.

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Чуйко также сообщила, что украинцы, которые хотели эвакуироваться, подписали согласие на карантин на Родине. Также им выплатило государство небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

"И вот все на чемоданах. В Украине в новостях передают, что людей эвакуируют из Уханя и ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот здесь стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой. Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете", - расстроилась украинка.

По словам украинцев из Уханя, эпидемия не отступает. Ухань вернется к нормальной жизни не раньше конца марта. Большинство стран, по словам Чуйко, эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля. С Уханя уже вывезли граждан Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Бангладеш.

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Еще один украинец Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане, сообщил, что правительство Украины ежедневно меняет дату эвакуации. Причем государство оправдывается тем, что негде поселить возвращенных из Китая.

Гарасюк добавил, что проживает в общежитии, который закрыли на карантин. Людей выпускают только в супермаркеты, в которых и так катастрофически не хватает продуктов.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку. 11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.