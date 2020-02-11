Китайскому коронавирусу присвоили официальное название

Коронавирус из Китая получил официальное название - Covid-2019.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Он отметил, что организация активировала команду ООН по управлению кризисными ситуациями.

"Это поможет ВОЗ сосредоточиться на мероприятиях, касающихся вопросов здравоохранения, в то время как другие агентства могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий развития вспышки Covid-2019", - подчеркнул Гебреисус.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор не известным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 11 февраля, коронавирусом заразились более 40 тыс. человек в Китае и 24 странах на разных континентах. Более 1000 человек умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.