Эвакуация украинцев из Китая: премьер назвал дату

Украинцев эвакуируют из Китая 18 февраля. Фото - Ракурс

Правительство эвакуирует украинцев из Китая 18 февраля.

Речь идет только о тех гражданах, которые хотят уезжать. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус может заразить до 66% населения Земли

"Правительство точно эвакуирует из Китая тех граждан, которые захотят", - сказал Гончарук.

Он добавил, что по возвращении в Украину, люди будут размещены в специальных объектах с диагностической целью является Однако оснований для карантина нет.

Кабмин выделил 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Китая, где распространяется коронавирус.