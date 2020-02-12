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среда, 12 февраля 2020 15:00

Эвакуация украинцев из Уханя: когда и кто вывезет людей

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Эвакуация украинцев из Уханя: когда и кто вывезет людей
На брифинге премьер - министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация является вопросом нескольких ближайших дней. Фото: REUTERS

Из китайского города Ухань украинцев эвакуирует авиаперевозчик SkyUp. Дата полета пока неизвестна.

Самолет будет один и осуществит остановку в городе Алматы. Точную продолжительность полета сообщить не могут, сообщает hromadske.

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"Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в пять утра сразу после того, как получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе. Как только самолет вылетит, Минздрав совместно с SkyUp проведут брифинг, где и сообщим все подробности эвакуации", - отметили в компании.

Посольство Украины в Китае сообщало, что 11 февраля Украина планирует осуществить специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев для эвакуации украинцев из провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса.

Перед вылетом всем дважды измеряют температуру (этого симптома может не быть у инфицированного человека) и предоставят обычные медицинские маски во время перелета. Экипаж и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты. По прибытии всем снова измеряют температуру, технику самолета продезинфицируют, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.

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