Кабмин выделил деньги на эвакуацию из Китая

Украинцев эвакуируют из Уханя. Фото: РБК

Кабмин выделил 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Китая, где распространяется коронавирус.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4,5 млн грн для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в решении Кабмина от 5 февраля, передает РБК.

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Минфину поручили осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда госбюджета. Мининфраструктуры должно утвердить в течение недели перечень расходов, связанных с осуществлением эвакуации.

Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек. Такое мнение высказал в интервью консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджин.