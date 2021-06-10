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четверг, 10 июня 2021 09:05

Есть три варианта окончания войны в Донбассе. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Есть три варианта окончания войны в Донбассе. Первый - оставить, как сейчас. Это военный конфликт низкой интенсивности с периодическими обстрелами, в котором погибают 100-150 человек в год. Он возможен, если выйдем из "нормандского формата" и Минских переговоров, - говорит в интервью "Країні" политолог-международник Николай КАПИТОНЕНКО.

- Второй - замораживание. Перестают стрелять, не гибнут люди, разводят войска. Но территории остаются оккупированными, как в Приднестровье. Это лучший вариант. Но цена не определена. Перемирие с июля 2020-го было попыткой Зеленского заморозить конфликт. Полгода в Трехсторонний группе Украина создавала впечатление, что готова идти на уступки. Затем россияне перестали верить, и обстрелы возобновились.

Третий вариант - полное решение, которое будет означать вывод российских войск, восстановление контроля над границей и реинтеграцию оккупированных территорий в состав Украины. Цена - выполнение Минских договоренностей в трактовке России. Это широкая автономия, амнистия, проведения выборов. Никто из украинских политиков на это не пойдет. Украинские интересы ближе к замораживанию. Для этого, видимо, достаточно пообещать РФ выполнение Минских соглашений, гарантировать начало этого процесса. Но нашему обществу и это трудно. Есть высокие требования и низкую готовность за них платить. Красные линии очерчены четко".

 

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Подробиці читайте у "Країні" від 10 червня 2021 року. Друковану версію можете придбати в точках продажу преси або передплатити (передплатний індекс - 37278). Ваші враження про журнал надсилайте на адресу: [email protected] або пишіть на сторінці журналу в соціальних мережах http://www.facebook.com/kraina.journal.

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