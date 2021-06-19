ЕС передал полиции новое оборудование

Европейские партнеры передали криминалистам управления Национальной полиции в Донецкой области оборудование для обнаружения и сбора доказательств.
Техническая поможет улучшить эффективность уголовных расследований, сообщает пресс-служба полиции.
В частности, украинские полицейские получили новый высокочувствительный реагент, позволяющий обнаруживать на месте преступления пятна крови, которые были смыты, вытертые или невидимые для невооруженного глаза.
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Также европейские партнеры передали мощные портативные осветительные приборы, которые дают видимость до 250 метров, и другое современное оборудование.
На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ состоялись учения по тактической медицины. Воины одной из частей прошли сертификацию по стандартам НАТО.
Украина стала единственным государством, которое без членства в Альянсе отныне сертифицированных военных инструкторов с тактической медицины.
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