ЕС передал полиции новое оборудование

Оборудование для криминалистов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Европейские партнеры передали криминалистам управления Национальной полиции в Донецкой области оборудование для обнаружения и сбора доказательств.

Техническая поможет улучшить эффективность уголовных расследований, сообщает пресс-служба полиции.

В частности, украинские полицейские получили новый высокочувствительный реагент, позволяющий обнаруживать на месте преступления пятна крови, которые были смыты, вытертые или невидимые для невооруженного глаза.

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Также европейские партнеры передали мощные портативные осветительные приборы, которые дают видимость до 250 метров, и другое современное оборудование.

На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ состоялись учения по тактической медицины. Воины одной из частей прошли сертификацию по стандартам НАТО. Украина стала единственным государством, которое без членства в Альянсе отныне сертифицированных военных инструкторов с тактической медицины.