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Ермак поставил ультиматум Джемилеву - уходящая неделя в цитатах

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Нах*ра мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на канале "1+1"?, -

возмущается журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

На телеканале "1+1" в четверг включили "военного эксперта" из России, который рассказывал о "мощном ударе двумя флангами" по Украине российской армией.

Ситуация на востоке Украины усложнилась. Россия существенно увеличила количество вооружения вблизи границ с Украиной. "Демонстрация силы" страны-агрессора стала одной из самых обсуждаемых тем уходящей недели.

Что по этому поводу думают опрошенные Gazeta.ua эксперты, читайте здесь, здесь и здесь.

Господин Степанов, это вам - погребальные цветы. Родственники человека, умершего в 68 лет, просили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, которых по 500 в день, стоит человек, -

член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина принесла две гвоздики с черной лентой министру здравоохранения Максиму Степанову, когда он в пятницу во время часа вопросов к правительству отчитывался в Раде. Мужчине отказали в прививке от ковида, ссылаясь на нехватку вакцин.

Это был человек, которого достаточно трудно защищать на суде истории. У него было много недоброжелателей. Василий Стус в лагерных заметках написал о "культе бездарных Яворивских". Его никто не упрекнет, он имел право из лагеря и не такое написать в адрес человека, который делал писательскую карьеру после погрома начале 1970-х. Но Стус и не дожил до момента, когда именно Яворивский пошел против системы. Защищал суверенитеты не только Украины, но и республик Балтии, Молдовы, Грузии. Параллельно к этому - создание Народного Руха и довольно выдающаяся роль в этом процессе. Затем многолетний труд в политике, председательство в СПУ - из этого никто практически не выходит "чистым", покойнику это тоже не удалось. Но хороших воспоминаний - больше, -

пишет историк Вахтанг Кипиани. Владимира Яворивского не стало в ночь на субботу.

Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как то предусматривает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ, -

об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. В России находится более 1 млн нелегалов, из них 152 тыс. - украинцы.

Что такое украинский русский язык? Чем она отличается от классического русского языка? Раз там звучит слово "украинский", значит в ней должны быть элементы украинского языка. Такое определение в науке, оно называется суржик. Наверное, и Арсен Аваков, и Юлия Мендель боятся говорить о слове суржик, ибо оно невыгодно звучит в их выступлениях, -

говорит языковед Александр Авраменко. И подчеркивает, что понятие "украинский русский язык" не имеет научной базы. 5 апреля в эфире канала "Дом" Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный "украинский русский язык".

Скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20 процентов украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, -

заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Автор: www.facebook.com/yana.hospitallers
  "Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Когда-то, малышкой, я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею", - пишет на своей странице в фейсбуке нардепка Яна Зинкевич. Мастер Анастасия Недолуженко создала серию самых известных украинок в виде кукол Барби
"Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Когда-то, малышкой, я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею", - пишет на своей странице в фейсбуке нардепка Яна Зинкевич. Мастер Анастасия Недолуженко создала серию самых известных украинок в виде кукол Барби

Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар, -

такое условие поставил руководитель Офиса президента Андрей Ермак лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. Об этом Мустафа-ага рассказал в интервью телеканалу ATR.

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