Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье

Ребенок из неполной семьи быстрее других ищет поддержку и понимание среди сверстников Фото: rodyna.in.ua

В мире каждый третий ребенок воспитывается в неполной семьи. В последние десятилетия соответствующая статистика только ухудшается.

О том, какие проблемы возникают в жизни человека с неполной семьи и как с ними справиться, рассказывает Gazeta.ua член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка.

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В семьях, где ребенок воспитывается только одним из родителей, страдают исключительно дети. Именно на них приходится весь "удар". Частично такие дети становятся нравственными калеками. Ведь во время воспитания любых существ нужны оба родителя. Вообще каждую семью можно сравнить с рекой. Ребенок - это поток воды, а мама и папа - берега, которые ее сдерживают и направляют. Понятно, что кому-то одному это сделать невозможно. И ему никак не удастся заменить полную семью.

Какие проблемы возникают у детей из неполных семей?

Существенным признаком является то, что в них слабее иммунитет, как результат, они чаще болеют. Причиной являются психосоматические проблемы. Когда физическое состояние здоровья ухудшается из-за влияния эмоциональных факторов. Также в таких малышей довольно часто появляется аллергия. Такую информацию подтверждают и специалисты, которые занимаются этой болезнью. Все потому, что они чаще волнуются. Кроме этого, у детей из неполных семей возникает больше проблем с правоохранительными органами.

Когда детям больше всего требуется присутствие отца в семье?

Во время воспитания ребенка у отца есть одна миссия - сепарация. В момент, когда малыш достигает подросткового возраста, все скандалы и болезненные моменты должен решать именно папа. Наверное впервые за все годы воспитания он берет бразды управления в свои руки. Матери в это время нужно отступить. Отец же наоборот должен наблюдать за поступками ребенка, сдерживать его озорство, объяснять правила и вводить подростка во взрослую жизнь. Только папа на интуитивном уровне чувствует, когда ребенок к этому готов.

В каком возрасте это происходит?

У девушек этот период начинается с наступлением менструации, у ребят - поллюции. В последующие год-два у них возникают сильные гормональные изменения, благодаря чему они формируются физиологически. Когда развитие заканчивается, тогда и приобщается отец. Он помогает взрослеть психологически. В среднем это с 12-14 лет. Мой личный опыт был чрезвычайно успешным. Ведь на выпускной со мной шел именно отец. Это была его личная инициатива. Тогда он был единственным папой, других же детей привели мамы. Все сверстники мне завидовали и хотели аналогичного. Именно этот поступок нас больше с ним сблизил.

Если ребенок растет без отца, кто должен быть его авторитетом?

Мать сама может выбрать мужчину, на которого бы хотела, чтобы ее ребенок был похож или с которого брал пример. Однако, ребенку следует дать несколько приемлемых по мнению матери вариантов. Тогда малыш не будет чувствовать никакого давления. Таким образом, ребенок выберет того человека, который будет устраивать обоих. Ни в коем случае нельзя кого-то навязывать. Тогда малыш может взбунтоваться, удалиться или вообще взять за авторитет человека с плохой компании или преступной группировки. Такие люди показывают детям, что относятся к ним, как к равным, уважают их, ценят, и дают выбор, который они не получили в семье. После чаще всего их заставляют совершать какие-то проступки.

В чем заключается самый большой негатив от воспитания ребенка одним только мужчиной?

Еще с детства ребят учат, что они не должны проявлять своих эмоций, ведь из-за этого может пошатнуться их мужество. Поэтому мужчины очень часто вырастают очень сдержанными. Из-за этого уже их детям не хватает тепла, объятий, сочувствия. Как следствие, у детей возникает эмоциональный голод. И для того, чтобы отец обратил на ребенка внимание и проявлял к нему больше эмоций, он может начать плохо себя вести и стать очень капризным. Особенно эмоциональный недостаток дети испытывают в подростковом возрасте, ведь тогда их внимание не просто отвлечь. Младшим часто совместное времяпровождение со взрослым могут легко заменить мультфильмы. Эти вещи для них равноценны. Однако такого делать ни в коем случае нельзя. Если у отца нету возможности или не хватает времени на то, чтобы как-то задействовать малыша, то лучшей альтернативой будут занятия в различных кружках.

Когда дети наиболее уязвимы из-за отсутствия одного из родителей?

Малыши значительно проще переносят недостаток папы в юном возрасте. В этот период они компенсируют его недостаток каким-то другим человеком. Это может быть сосед, дядя или воспитатель, к которому ребенок интуитивно тянется. Однако мужчина должен быть. Для этого маме следует отдавать дочь или сына в ту среду, где много сильного пола. Например, в шахматный клуб или каратэ. В зависимости от предпочтений самого ребенка. Главное предоставить ему выбор. Если его не давать, то малыш может начать паниковать, злиться и даже закрыться себе.

Как ребенок из неполной семьи реагирует на противоположный пол?

Он быстрее других ищет себе поддержку и понимание среди сверстников. Такие дети очень часто выбирают роль заводил. Если этого не удается, они все равно пытаются примкнуть к группе. Также раньше других они проявляют знаки внимания и к противоположному полу. Чаще это касается девочек. Обычно все заканчивается на стадии объятий и поцелуев. Однако причина не в ускоренном половом созревании, а в том, что им не хватает эмоциональной поддержки. Что касается мальчиков, то они в том же возрасте более застенчивы. Откровенно им просто еще не совсем понятно для чего ухаживать за девушками.

Верно ли, что дети из неполных семей ищут будущего партнера старше их самих?

Это правда. У меня есть знакомый, у которого в возрасте восьми лет умерла мама. Парня воспитывала старшая сестра. После, он женился на женщине, которая фактически заменяет ему мать. Несмотря на то, что у него внешность модели, его жена совсем не красивая. Однако ему все равно, ведь по возрасту и телосложению она очень сильно напоминает его мать. Более того, она с ним аналогично ведет себя. Этот человек имеет пять высших образований и прибыльную работу, однако единственное чего он хочет - это заботы от его избранницы. Ведь именно этого он недополучил в детстве. Несмотря на все нюансы, их брак является чрезвычайно успешным.

Может ли ребенок с неполноценной семьи в будущем не найти себе партнера?

Если в подростковом возрасте ребенок пользовался популярностью, то в будущем он вырастает более раскомплексованным. Для этого ему вовсе не нужно вести развращенную жизнь. Как результат, он будет получать больше знаков внимания от противоположного пола и сам их также проявлять. Поэтому велика вероятность того, что пару он таки сформирует. Однако, если мать или отец были чрезвычайно директивными и, по их мнению, все-таки уберегли ребенка в этом возрасте от сверстников, то скорее всего он вряд ли выйдет замуж во взрослом возрасте. Также очень часто дети из неполных семей обречены создавать аналогичные семьи. Когда у малыша не было сильного контакта с матерью или отцом, то во взрослом возрасте он будет интуитивно искать такую ​​же пару. Все из-за шаблона и опыта, который у него был.

Должна ли мать, которая воспитывает сына одна, делать с ним мужские дела?

Все зависит от того нравятся ли такие вещи самой женщине. Если она увлекается рыбалкой, знает все о спиннинги и катушках, может выбрать правильный комплект сыну, а позже и научить его этому, тогда конечно да. У меня есть близкая приятельница, которая самостоятельно воспитывает двух парней и умеет прекрасно ремонтировать старинные мебель. С виду никогда не скажешь, что у нее есть похожее хобби, ведь женщина на самом деле очень хрупкая. Однако своим мастерством она поделилась с сыновьями. Теперь ребята могут самостоятельно отремонтировать немало вещей и чрезвычайно хорошо справляются с деревом. Аналогичная ситуация с мужчинами и их дочерьми. Если в жизни девочек отсутствует мать, а мужчине удаются определенные "женские умение", например, шитье, то будет очень полезно, если он научит этому своего ребенка.

Как узнать, что ребенку с неполноценной семьи не хватает эмоциональной заботы?

Если есть правильная компенсация, то ребенок не будет иметь серьезных проблем с этим. Первым же тревожным звонком являются его слова: "А если бы у меня был папа или мама, то все было бы по-другому". Если малыш начинает так думать, значит ему недостаточно эмоциональной компенсации со стороны старших людей противоположного пола. Тогда малышу нужно найти такого человека, который бы мог заменить ему отца или мать, в зависимости от того кто из них отсутствует, и отвлечь ребенка от негативных мыслей. Это может быть кто-то из семьи - бабушка, дядя или крестный. Или чужой человек - тренер, соседка, церковнослужитель.

Какой комплекс чаще всего развивается у детей из неполных семей?

Бывает, что во взрослом возрасте у таких людей проявляется психологическое онемение. Когда возникает сложная ситуация человек сосредоточивается на негативных эмоциях и его овладевает страх, который блокирует работу мозга и он якобы подвисает. У меня была пациентка, которая занимала руководящую должность в нефтяном бизнесе. Она с неполноценной семьи, в детстве ее бросил отец. Однако во взрослом возрасте, во время производственных моментов, у нее запускались триггеры. В этот период она начинала повторно переживать свое психологическое потрясение. Все потому, что травмы, которые происходят с человеком в семейной жизни, к сожалению, переносятся и на все остальные аспекты: от воспитания детей до карьеры. Общей формулы, чтобы избавиться от этой проблемы - не существует. Вообще человеческий мозг похож на компьютер с ячейками. В каждой сохраняется определенное уникальное воспоминание и вызванная им эмоция. Поэтому каждый страх в каждого человека нужно обрабатывать отдельно.

Чего подсознательно боятся люди из неполных семей?

Они более чувствительны, а потому любую ситуацию воспринимают более панически, чем другие. Такие люди никогда не бывают готовыми к различным перипетиям жизни. Так как они еще в детстве подверглись измене, во взрослой жизни будут сильнее держатся за своих партнеров. Также дети из неполных семей завидуют тем, которые живут с родителями. Более того, они могут втереться в доверие, чтобы после вредить обычным детям. Некоторые делают это с удовольствием. Однако есть у них и сильные стороны. Например, они эмоционально сильнее в плане зарабатывания денег для своих наследников. Также им проще заручиться поддержкой других и вызвать у них доверие к себе.

Какие ошибки делают родители в неполноценных семьях?

Часто в несколько более бедных неполных семьях, на ребенка больше напирают в плане обучения. Один из родителей хочет, чтобы ребенок получил хорошее образование и в будущем смог себе позволить приобрести то, чего он не имеет сейчас.Тому такие дети испытывают большое моральное давления со стороны матери или отца. Если в семье, где ребенком занимается исключительно мама, а других мужчин рядом нет, то у женщины появляется половое недовольство. Как результат, она срывается на более слабом - своему малышу. Наиболее агрессивными такие жещины становятся за неделю до начала менструации. Что касается мужчин, то они более эмоциональными становятся именно весной.

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Как воспитывать ребенка в неполной семье, чтобы в будущем он создала собственную счастливую семью?

Такого малыша нужно нагружать положительными эмоциями. В младшем возрасте - это может быть обычное совместное времяпровождение. В этот период не так сложно, ведь младших детей сделать счастливыми и развеселить значительно проще, чем подростков. Во время полового созревания важно, чтобы ребенок участвовал в разного рода соревнованиях. Однако хобби нужно выбирать те, которые помогают правильному гармоничному развитию личности и формированию внимания на важные вещи. Благодаря соперничеству у ребенка вырабатывается адреналин и вся эмоциональность идет в правильное русло. После таких конкурсов подросток истощен, поэтому уменьшается риск, что он будет делать любые глупости.

Как во взрослой жизни детям из неполных семей не стать асоциальными?

Если человек имеет веру в свой талант, то он никогда таким не станет. Замечательным примером является уроженка Украины Оксана Мастерс. Девушка призер Паралимпийских игр в лыжных гонках. После того, как от нее отказались собственные родители, ее удочерила и воспитала одинокая американка. Несмотря на свои физические недостатки - отсутствие ног и психологические - жизнь в детдоме, а после в неполноценной семье, девушке все равно удалось достичь значительных высот. Самое важное таким людям доверять и поддерживать самих себя.

В 2018-м в Украине с 7,6 млн детей 3 млн проживают в неполных семьях, преимущественно с мамой и бабушкой.