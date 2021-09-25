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суббота, 25 сентября 2021 03:56

Эксдиректор УКФ: "57 млн убытков и уголовное производство - такая благодарность за годы самоотдачи"

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Эксдиректор УКФ: &quot;57 млн убытков и уголовное производство - такая благодарность за годы самоотдачи&quot;
Уголовное производство возбудили против Юлии Федив. Фото: Детектор медиа

Против эксдиректора Украинского культурного фонда Юлии Федив возбудили уголовное производство.

"57 млн убытков и уголовное производство – так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развития целого учреждения", написала Федів у Фейсбук.

"За три года деятельности в основном проверяли институциональную поддержку и гранты (153 страницы акта с 210), как и просил Наблюдательный совет, члены которого знали о результатах ревизии еще до их официального обнародования…

57678 337,2 грн. всего навыявляли аудиторы нарушений по институциональной поддержке, за которые ответственность в акте возложена на меня лично".

"Интересно, что нет ни одного замечания по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей, позиция Минкульта абсолютно пассивная, только тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы…

По мнению ГАСУ, виновна во всех этих нарушениях только я – ведь я подписала договор. Договор, который прошел несколькоэтапную проверку Фонда, получил одобрение Наблюдательного совета и согласования Минкульта".

"А еще ГАСУ направило материалы в прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела. Так они ответили нам вчера на адвокатский запрос, которым мы месяц назад просили дать нам документы по ревизии.

Но не забыли вместе с тем выставить счет – 28 756,90 грн за 8 057 страниц. Правда, если мы оплатим счет, не факт, что мы получим эти документы, ведь теперь только с разрешения прокуратуры.

Очевидно, что такого разрешения мне не дадут, разве что скоро ждать новый процессуальный статус?

Вот так. Не проверила, на каком месте КВЭД в ЕГР, получила уголовное преследование".

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С 2018 года должность исполнительного директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.

Федив стала одной из самых молодых руководителей государственного органа Украины. Планировала переизбираться, но за день до конкурса сняла свою кандидатуру. Причину не сообщила. Есть версия, что отказалась из-за давления - обвинили якобы в нарушении условий выдачи грантов. Предоставила документы, которые это опровергают.

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