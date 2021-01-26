Другой формат: чем занимаются капелланы после войны

Сейчас ребята нуждаются в психологической, моральной поддержки, чего, к сожалению, государство не добавляет. Фото: Валерий Шмаков

Военный капеллан в Украине может ехать на войну, если он вошел в штатную должность в части.

"Сейчас изменился формат капелланства. Идти в военную часть в большинства капелланов не было возможности, но кто-то ушел. Если бы я жил в городке, где есть военная часть, то это можно было бы совместить, а так - нет ", - рассказывает капеллан Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области.

Он занимался бойцами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады со Львова, сочетая войну с волонтерством.

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По его словам, сейчас ребята нуждаются в психологической, моральной поддержке, чего, к сожалению, государство не добавляет. Поэтому теперь помогает им и их семьям в этом.

"Все они в этом нуждаются, потому что не всегда могут организовать в домашних условиях. Не могут открыть свою душу соседям, людям, которые этого не пережили. Но, собравшись в группу лиц, которые вместе прошли одинаковые проблемы, слово за словом и они открываются, рассказывают о наболевшем. Часто ездим по святым местам. Люди признаются, что хотят этого больше, чем концертов. Становятся более возвышенные. Звонят потом и говорят, что хотят снова поехать ", - говорит.

Полное интервью с Иваном Галем читайте в журнале "Країна" от 28 января.

События Революции Достоинства объединили многих украинцев ради общей цели - свободы и независимости. После Майдана началась война. Впоследствии узнали о работе волонтеров, а со временем возникло и такое понятие как капеланство.Священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовщины был и остается активным участником этих событий. Его путь начался с первых дней на Майдане и продолжается.