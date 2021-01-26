Другой формат: чем занимаются капелланы после войны

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 144
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1089
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 15912
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3843
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 837
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
5
6
7
7
Работа в отеле и сбор оливок – переезд в Грецию
Работа в отеле и сбор оливок – переезд в Грецию
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
Украинка поделилась особенностями ведения бизнеса в Польше
Украинка поделилась особенностями ведения бизнеса в Польше
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2295
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1269
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 162
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 09:15

Другой формат: чем занимаются капелланы после войны

  Комментировать
Другой формат: чем занимаются капелланы после войны
Сейчас ребята нуждаются в психологической, моральной поддержки, чего, к сожалению, государство не добавляет. Фото: Валерий Шмаков

Военный капеллан в Украине может ехать на войну, если он вошел в штатную должность в части.

"Сейчас изменился формат капелланства. Идти в военную часть в большинства капелланов не было возможности, но кто-то ушел. Если бы я жил в городке, где есть военная часть, то это можно было бы совместить, а так - нет ", - рассказывает капеллан Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области.

Он занимался бойцами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады со Львова, сочетая войну с волонтерством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какова роль и задача капеллана на войне

По его словам, сейчас ребята нуждаются в психологической, моральной поддержке, чего, к сожалению, государство не добавляет. Поэтому теперь помогает им и их семьям в этом.

"Все они в этом нуждаются, потому что не всегда могут организовать в домашних условиях. Не могут открыть свою душу соседям, людям, которые этого не пережили. Но, собравшись в группу лиц, которые вместе прошли одинаковые проблемы, слово за словом и они открываются, рассказывают о наболевшем. Часто ездим по святым местам. Люди признаются, что хотят этого больше, чем концертов. Становятся более возвышенные. Звонят потом и говорят, что хотят снова поехать ", - говорит.

Полное интервью с Иваном Галем читайте в журнале "Країна" от 28 января.

События Революции Достоинства объединили многих украинцев ради общей цели - свободы и независимости. После Майдана началась война. Впоследствии узнали о работе волонтеров, а со временем возникло и такое понятие как капеланство.Священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовщины был и остается активным участником этих событий. Его путь начался с первых дней на Майдане и продолжается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Другой формат: чем занимаются капелланы после войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 36639
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 19332
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17704
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 15921
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа Просмотров: 11457
Общество
Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины - двое наших военных ранены
Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины - двое наших военных ранены Просмотров: 9
Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19
Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19 Просмотров: 72
Полиции запретили держать TruCAM в руках
Полиции запретили держать TruCAM в руках
 Просмотров: 1440
Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных
Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных Просмотров: 225
Кому легче будет похудеть - медицинский гороскоп на 30 января
Кому легче будет похудеть - медицинский гороскоп на 30 января
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
3
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 55026
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть