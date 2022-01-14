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пятница, 14 января 2022 22:15

Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа

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Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Дмитрия Яроша прооперировали в больнице Мечникова. Фото: интернет издание Мир

Бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша прооперировали в больница имени Мечникова в Днепре.

Об этом Ярош сообщил в Фейсбуке.

"Итак, в конце прошлого года моя раненая еще в 2015 году рука, отказалась функционировать, начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру. Сначала думал, что простудился, но потом оказалось, что все гораздо банальнее: нагноение и всякие другие плохие дела…", написал он.

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Медики назначили срочную операцию. Она длилась четыре часа. "С меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу саморезов (кое-что оставили), откачали стакан навоза... Руку спасли, сепсиса не допустили. Теперь, еще пару недель и я буду в строю", - рассказал Ярош.

Он поблагодарил врачей, которые его обследовали и оперировали.

Свою поддержку Ярошу выразили друзья, собратья и знакомые. "Выздоровление, друг!" написал Borislav Bereza, Елена Белозерская: "Ого! Выздоравливайте скорее, Друг Проводника!", "Крепкого здоровья. Вы Украине еще ой как нужны" - отметил Александр Трущенко.

"Ого! Да Вы не просто Ярош, Вы еще стальной Ярош..", "Друг, болеть сейчас некогда. Быстрого Вам выздоровления" - написали пользователи соцсетей.

Дмитрий Ярош – бывший лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией. Был народным депутатом. Позже советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Дата
14
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