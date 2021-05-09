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воскресенье, 09 мая 2021 20:23

"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
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На каждом вокзале всегда существует старое потрепанное кафе со своей историей. Фотографиня Яна Сидач проходила мимо Пригородного вокзала Львова и обратила внимание на кафе, работающее там уже лет 30.

Заведение давно обещают снести, но кафе продолжает существовать вопреки всему - времени, изменениям, обстоятельствам. Яна начала заходить туда и знакомиться с посетителями - как постоянными, так и теми, кто забегает в кафе перед электричкой на "сто грамм", пишет Birdinflight.

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"После ремонта Главного железнодорожного вокзала планируется ремонт Пригородного вокзала, и проход, где расположено кафе, должны превратить в торгово-развлекательный центр. Заведение доживает последние дни, его многолетняя история завершается, а с ней последуют и постоянные клиенты с разными характерами - вся эта пестрая одеяло определенной прослойки общества с конкретной эпохи", - говорит Яна Сидач.

Когда Яна впервые вошла в "Кафе", то сразу обратила внимание на продавщицу - искреннюю и приветливую.

"Чем больше я проводила там время, тем больше мне нравилась Галина. Через местонахождение учреждения и его аудиторию, эта женщина сталкивается с конфликтными ситуациями, даже драками, и несмотря на все ей удается остаться деликатной, вежливой и сдержанной. Иногда за разговорами я удивлялась широте и смелости ее взглядов, а говорили мы об очень разных вещах. Многие посетители "Кафе" приходят именно к ней, потому что ее здесь любят", - рассказывает фотографиня.

До "Кафе" Галина 25 лет проработала в кафе "Экспресс", что за углом вокзала. По специальности она технолог пищевого производства, поэтому знает все об этом деле. Перед Новым годом Галина сама украшала "Кафе" гирляндами, ставила елку, потому что хотела создать уют.

"Так приятно, когда приходят люди, говорят с тобой и не хотят никуда уходить. Я чувствую их радость, и от этого мне тоже становится очень хорошо, - рассказывает продавщица. - Посетители же "Кафе" сначала относились ко мне настороженно. Мне нужно было заслужить их доверие, вписаться в местное пространство, сделать что-то, чтобы стать своей: есть и пить то, что и все, слушать и слышать их истории, рассказывать о себе, просто быть здесь и сейчас. Только так я получила взаимность - искреннее общение и хорошее отношение".

Люди здесь обычно ищут компанию, но иногда в кафе заходят и случайные посетители, в ожидании своей электрички едят чанахи и пьют "сто грамм".

"Однажды один человек принес в кафе своего кота, а потом бегал по тряпку, чтобы протереть стол, где тот кот стал лапками. Меня часто поражало, как люди из другого измерения - того, что обычно считается хуже, - удивляли своей отзывчивостью и порядочностью. Здесь нравственная система переворачивалась с ног на голову: те, на кого общество вешает ярлыки, оказывались в некоторых ситуациях большими людьми, чем остальные. Еще запомнился человек, который приходил в кафе почти каждый день, садился за столиком у окна и всегда заказывал 70 грамм водки и 30 грамм воды. Сидел минут пятнадцать, слушал других, сам ничего никогда не говорил и выходил", - добавляет Галина.

Привокзальное кафе во Львове работает почти 30 лет
Фото: Яна Сидаш
Привокзальное кафе во Львове работает почти 30 лет
Привокзальное кафе во Львове работает почти 30 лет
Привокзальное кафе во Львове работает почти 30 лет
Привокзальное кафе во Львове работает почти 30 лет

С 1 мая в Киеве ослабили жесткий карантин. Уже восемь дней украинская столица живет с транспортом без пропусков, открытыми учебными заведениями, торговыми центрами, кафе и ресторанами.

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