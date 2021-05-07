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суббота, 08 мая 2021 19:15

На Крещатике забурлила жизнь после локдауна: атмосферная фотоподборка
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Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

С 1 мая в Киеве ослабили жесткий карантин. Уже восемь дней украинская столица живет с транспортом без пропусков, открытыми учебными заведениями, торговыми центрами, кафе и ресторанами.

Особенно атмосферно накануне выходных выглядел центр города. Туда вернулась молодежь и музыканты, пишет "Вечерний Киев".

Настоящим магнитом для киевлян и гостей столицы стали тюльпаны, которые расцвели на майдане Независимости и возле мэрии. Постепенно город входит в ритм докарантинной жизни.

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На территории ландшафтного парка Киева "Певческое поле" открылась одиннадцатая выставка тюльпанов. В этом году высадили более 700 тыс. цветов 30-ти сортов. Парк буквально утону в тюльпанов "море". Яркие фото распространили в сети.

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Дата
08
мая

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