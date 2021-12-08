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четверг, 09 декабря 2021 04:37

До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине

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До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала. Фото: pixabay.com

YouTube в декабре запускает в Украине программу бонусных выплат YouTube Shorts Fund для авторов и артистов, которые создают "креативные и уникальные короткие видео".

Фонд в размере $100 млн представили еще в мае. Каналы могут зарабатывать от $100 до $10 тыс. ежемесячно, сообщили на сайте видео-хостинга.

"Суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местопребывания аудитории", - говорится в сообщении.

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Чтобы принять участие в программе, авторы должны соответствовать следующим критериям:

- в течение последних 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео;

- каналы должны соответствовать правилам сообщества YouTube, правилам в отношении авторского права и правилам в отношении монетизации;

- для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube;

- авторы должны быть старше 18 лет.

Каналы, что загружают видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей или неоригинальные видео, не допускаются.

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В ноябре на украинские YouTube-каналы, занимающиеся противодействием российской пропаганде, последовали массовые атаки. 12 ноября YouTube заблокировал канал Ragulivna. Потом канал Татьяны Микитенко разблокировали.

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